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NEJAT İŞLER 4 YILLIK KURALINI BOZDU

Nejat İşler 4 yıllık kuralını bozdu

Ünlü oyuncu Nejat İşler 4 yıl sonra setlere dönme kararı aldı.

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Ünlü oyuncu Nejat İşler’in, yoğun istek üzerine setlere dönme kararı aldı. İşler, 'Bodrum Masalı' dizisinde rol alacak

Hürriyet'in haberine göre, L’Officiel Hommes dergisine verdiği röportajda artık dizilerde oynamayacağını söyleyen Nejat İşler, bu radikal karardan hayranlarının isteğiyle vazgeçmek üzere...

HAYRANLARININ BASKILARINA KARŞI KOYAMADI

Ünlü oyuncu, kendisini ekranda görmek isteyen sevenlerinin baskısıyla yeniden dizi setlerine dönme kararı aldı.

Yaşamını Gümüşlük’te sürdüren İşler, çekimleri Bodrum’da yapılan “Bodrum Masalı” dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. İşler’in dizi setine dönmesinin bir nedeni de yönetiminde bulunduğu Gümüşlükspor’a maddi destek sağlamak istemesi...

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