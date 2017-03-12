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NEJAT İŞLER AĞLADI

Nejat İşler ağladı

Bodrum Masalı'nın bir sahnesi Neşat İşler'in ilk tedavi gördüğü hastaneden çekilince Nejat İşler gözyaşlarını tutamadı.

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Bodrum Masalı'nın  bir sahnesi Nejat İşler'in Ocak 2014'te kaldırıldığı ve ilk tedavisinin yapıldığı hastanede çekildi. "Ölmeye yattığım, ölümü yakından gördüğüm hastanede çekim yapıldı" diyen Nejat İşler duygulanıp ağladı.

Nejat İşler 4 yıllık kuralını bozmuş Kanal D'de ekrana gelen 'Bodrum Masalı'nm kadrosuna Şubat'ta dahil olmuştu. Dizinin bir sahnesi Nejat İşler'in Ocak 2014'te kaldırıldığı ve ilk tedavisinin yapıldığı hastanede çekildi. "Ölmeye yattığım, ölümü yakından gördüğüm hastanede çekim yapıldı" diyen Nejat İşler duygulanıp ağladı. Küçük bir not: Nejat İşler uzun süre komada kalmış, aylar sonra taburcu olmuştu.

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