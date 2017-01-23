NEJAT İŞLER O DİZİYE DAHİL OLDU

Nejat İşler o diziye dahil oldu

Nejat İşler 'Artık dizilerde oynamayacağım' demişti ama o diziyle geri dönüyor.

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Ünlü oyuncu Nejat İşler, hemen her röportajında "Bir daha dizi yapmak istemiyorum" dese de, sevenlerinden gelen baskıya daha fazla dayanamadı.

Nejat İşler'in, Timuçin Esen ve Şevval Sam'ın başrollerini payrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Yaşamını Gümüşlük'te sürdüren İşler'in dizi setlerine dönmesinin bir nedeni de, yönetiminde bulunduğu Gümüşlükspor'a maddi destek sağlamak istemesi olduğu konuşuluyor.

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