Neler oluyor? Rusya başkentine S-400'lü koruma

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova ve merkez sanayi bölgesinin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla S-400 "triumf" hava savunma füze sisteminin başkent yakınlarındaki Podolsk şehrine konuşlandırıldığı ve 11 Ocak'ta devreye sokulacağı belirtildi.

Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve Moskova dahil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacağı ifade edildi.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki hava sınırlarının güvenliği amacıyla da Kuzey Filosu'na yıl içinde S-400 sistemi verileceği kaydedildi.

Rusya, daha önce de 1 Ocak itibarıyla Kırım'a Pantsir-s tipi uçaksavar sistemi yerleştirdiğini duyurmuştu.