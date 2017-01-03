NETANYAHU 3 SAAT İFADE VERDİ

Netanyahu 3 saat ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili olarak polise 3 saat ifade verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan Lahav 433 biriminden sorgu hakimleri, Netanyahu'nun Kudüs'te ikamet ettiği konuta gelerek soruşturmaya başladı.

Haretz gazetesi ise Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etti. Gazetede, Lauder'in, Netanyahu'ya lüks bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisini finanse ettiğini itiraf ettiği ancak polisin Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun ailesine de başka bir dava kapsamında soruşturma açılacağı iddia edildi ancak davanın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlere göre, soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Basında televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek." dedi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu cuma günü, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

AA
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