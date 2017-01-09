Netanyahu DEAŞ'ı işaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te bir adamın yayaların üzerine kamyonunu sürerek 4 askerin ölümüne neden olduğu saldırıyla igili tüm işaretlerin, saldırganın DEAŞ destekçisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Saldırının gerçekleştiği yerde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Saldırganın kimliğini biliyoruz. Bütün işaretler saldırganın DEAŞ (Irak Şam İslam Devleti) destekçisi olduğunu gösteriyor" dedi.

Netanyahu, Avrupa'da Nice ve Berlin'de gerçekleşen benzer saldırıların Kudüs saldırısıyla bir bağlantısı olabileceğini söyledi. İsrailli lider, bir daha benzer bir olayın gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

İsrail'de kabine üyelerinin yaptığı acil güvenlik toplantısında, DEAŞ sempatizanı olduğu belirlenen kişilerin yargılanmadan hapse atılması yönünde karar alındı.

Pazar günü Kudüs'te bir kamyon sürücüsünün yayaların üzerine sürmesiyle 20'li yaşlarındaki 4 asker hayatını kaybetmişti. Kamyon sürücüsü ise vurularak öldürülmüştü.

Saldırı, Kudüs'teki Eski Şehir'in duvarlarına bakan ünlü Armon Hanatziv Kaldırımı'nda meydana geldi. İsrail polisi, bir terör saldırısı olmasından şüphelenilen olayda 17 kişinin de yaralandığını duyurdu.

KAMYONUN ÖN CAMINDA KURŞUN İZLERİ

Polis, saldırganın Doğu Kudüs'teki Jabal Mukaber mahallesinden geldiği söylenen 28 yaşındaki Fadi Kunbar olduğunu açıkladı. Reuters, Fadi Kunbar'ın ailesinden 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırının ardından basına yansıyan fotoğraflarda kamyonun ön camında kurşun izlerinin olduğu görüldü. En son Berlin'de yayaların arasına giren bir tır sürücüsü 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Olayın ardından İsrail radyosuna konuşan polis sözcüsü, "Bu bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu. Aynı radyoya konuşan görgü tanığı bir otobüs sürücüsü ise saldırganın yayaların üzerine sürdüğünü kaydetti.

İsrail'deki Haaretz gazetesi, kamyon sürücüsünün otobüsten inen kişileri hedefleyerek yolundan saptığını kaydetti. Haaretz, ölenlerin 20'li yaşlarında üç kadın ve bir erkek olduğunu belirtti.

Tır saldırısının hedefinde bulunan otobüsten inen gençlerin bir eğitim gezisinde olduğu aktarıldı. Saldırının görgü tanıklarından biri olan eğitimci Leah Schreiber, burasının ilk durakları olduğunu ve Kudüs manzarası hakkında konuştuğu sırada çığlıkları duyduğunu söyledi: "Bölgede bulunan askerler hemen kamyonu vurmaya başladı. En başta öldüremediler. Sürücü kamyonu geri geri sürerecek birkaç askeri yaraladı. Bu arada gençler bağırdı ve eğitimciler taş duvarların arkasına saklanmalarını söyledi. Sürücü etkisiz hale getirilince doktorlar geldi."