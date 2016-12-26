Netanyahu'nun yeni korkusu !

İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama'nın başkanlık süresi sona ermeden BMGK'ya, "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunarak İsrail'e yeni bir "siyasi tokat" atmasından endişe ettiği öne sürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından yeni bir karar tasarısının sunulması yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.

İsrail devlet radyosunun bazı İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi Pazar akşamı Netanyahu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barack Obama yönetiminin BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü.

Haberde Netanyahu'nun, Obama'nın başkanlık süresi sona ermeden İsrail'e yeni bir "siyasi Tokat" atması yönünde endişe taşıdığı aktarıldı.

YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE ARTIŞ

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberinde ise, 2016'da Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi planlarının sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 2014'te 775, 2015'te 395 konut inşasına onay verdiği ifade edilen haberde, bu yıl ise bin 506 konut inşasının onaylandığı yazıldı.

Belediye yetkililerinin, İsrail Başbakanlık ofisini diplomatik hassasiyetler nedeniyle yerleşim birimi planlarını engellemekle suçlamasının ardından 2014 ve 2015 yıllarında yerleşim birimi inşasında ciddi bir yavaşlama yaşandığı aktarıldı.

Ayrıca Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Kudüs'teki yerleşim birimlerinin artış gösterdiği vurgulandı.

Habere göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Çarşamba günü 618 konutun inşasını onaylaması bekleniyor.

OBAMA'YI SORUMLU TUTTU

Mısır tarafından Çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konsey'e getirilerek oylanmıştı.

Mısır'ın geri adımı, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi arasındaki görüşmenin ardından gelmişti. Trump, Mısır’ın BMGK’da oylamaya sunacağı karar tasarısının İsrailliler açısından âdil olmadığı gerekçesiyle Obama yönetimini karar tasarısını veto etmeye çağırmıştı.

İsrail'in işgâli altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhâl ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.

Donald Trump Twitter hesabında, görevinin başlayacağı tarihe atıfta bulunarak, "20 Ocak’tan sonra BM’de işler farklı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in BM Dâimi Temsilcisi Danny Danon da kararın, "barış olasılığına hayır demek olduğunu" iddia etmişti.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, BMGK'da İsrail tasarısına "evet" oyu veren tüm ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, tasarının kabul edilmesinden Obama yönetimini sorumlu tutmuştu.