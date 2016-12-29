Netenyahu hakkında soruşturma açıldı

İsrail başsavcısı Başbakan Benyamin Netanyahu’nun da dahil olduğu iki olayla ilgili polise soruşturma açması emrini verdi. İsrail Kanal 10 televizyonun haberine göre söz konusu iki olayın ne olduğu belirtilmedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahu, daha önce Almanya’dan alınan denizaltılarla ilgili olarak yanlış yapıldığı iddialarını reddetmişti. Medya avukatının dahil olduğu çıkar çatışması yaşandığını kaydetmişti. Kanal 10 televizyonu savcı Avihal Mandelblit üzerinde çalıştığı davalardan birinin kamuoyu tarafından bilinmediğini kaydetti.