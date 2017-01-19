NETFLİX'DEN MÜTHİŞ REKOR

Netflix'den müthiş rekor

Netflix, dünya genelinde yaklaşık 94 milyon abone sayısına ulaştı.

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Küresel internet televizyon ağı Netflix 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 7 milyonu aşkın yeni abone kabul ederek rekor kırdı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki  gelirin, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 2,48 milyar dolar olduğu  bildirildi. Şirketin geliri 2015'in aynı döneminde 1,82 milyar dolar olmuştu.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı da yüzde 54 artarak  66,8 milyon dolar oldu. Netflix, 2015'in ekim-aralık döneminde 43,2 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Netflix'in, net kar ve gelirindeki artışın ardından New York  Borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri  yüzde 9,2 artarak 145,52 dolara kadar yükseldi.

YENİ ABONE SAYISINDA REKOR

Netflix, 2016'nın dördüncü çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7  milyon 50 bin yeni abone aldı. Böylece şirket tarihinde bir çeyrekte ulaşılan  yeni abone sayısında da rekor kırıldı.

Söz konusu yeni abonelerin 1 milyon 930 bini ABD'den, 5 milyon 120  bini ABD dışı ülkelerden oluşuyor.

Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 49 milyon 431 bine, ABD dışı ülkelerde 44 milyon 365 bine ulaşarak toplamda 94 milyona yaklaştı.

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