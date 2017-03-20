Nevruz öncesi PKK operasyonu

Hakkari'nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yüksekova ekipleri nevruz öncesi tarafından yapılan operasyonlarda eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri ve kulanma talimatları ele geçirilirken, gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı. PKK kamplarına götürülmek üzere İstanbul'dan kandırılarak Yüksekova getirilen bir kişi de yine polisin takibi sonucu yakalandı.

Yarın kutlanacak nevruz öncesi polis alırma geçip, tedbirlerini en üst düzeye çıkartırken, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese yapılan operasyonlarda törör örgütünün "Sivil Savunma Birliği" (YPS) üyesi 8 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda nevruz öncesinde patlamaya hazır el yapımı patlayıcılar, düzenekler ve kullanma talimatları ele geçirildi. Sorgularının ardandan mahkemeye sevk edilen 8 kişiden YPS üyesi oldukları belirtilen 5 kişi tutuklandı.

PKK KAMPLARINA GÖTÜRÜLECEK 1 KİŞİ YAKALANDI

PKK kamplarına götürülmek üzere İstanbul'dan kandırılarak Yüksekova getirilen bir kişi de yine polisin takibi sonucu kurtarıldı. PKK'ya milislik yaptığı belirtilen N.P. ve R.G.'nin istanbul'da yaşayan Ş.D.'yi PKK kamplarına götürmek üzere Yüksekova'ya getirildiği bilgisi üzerine Hakkari Terörle Mücadele ve Yüksekova ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan takip sonucunda havaalanından sonra Ş.D.'nin Vezirköprü Köyü'ne götürüldüğünün tespit edilmesini ardından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda R.G. bu köyde, N.P. ise Adalkı köyü'nde yakalanarak gözaltına alındı. R.G. ve N.P çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kurtarılan Ş.D.'nin ise PKK'nın Kamireş kampına götürüleceği, burada eğitildikten sonra da canlı bomba olarak Türkiye'ye gönderileceğinin belirlendiği kaydedildi.

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