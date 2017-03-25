Nevruz'da vurulan Kemal Kurkut ile ilgili 2 polis gözaltına alındı

Gözaltına alınan polis memurlarından biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer polis memuru ise tutuklanma istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır il merkezinde 21 Mart 2017 tarihinde saat 07:30-08:00 sıralarında Nevruz kutlamalarının yapılacağı alana giren kişilerin kontrollerinin yapıldığı Evrim Alataş Caddesi üzerindeki park 4 nolu arama noktasından elinde bıçak olduğu halde geçmek isteyen K.K. isimli şahsın güvenlik görevlilerinin silahlı müdahalesi sonucu yaralanarak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak; olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesine müteakip gecikmeksizin soruşturma başlatılmıştır. Bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında soruşturma konusu olayla ilgili haberler yapıldığı görülmüş olup, kamuoyunun bu nedenlerle sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinde yarar bulunduğu değerlendirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen güvenlik görevlilerinin tespit edilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, otopsi işlemleri tamamlanmış, olaya ilişkin kamera kayıtları temin edilmiş, olay yerinde bulunan delil iz ve emareler tespit edilip muhafaza altına alınmış, atış artıklarının tespiti amacıyla olayın meydana geldiği güzergahta görev yapan güvenlik görevlilerinin svap örnekleri alınmış, olay sırasında silah kullanma ihtimalleri bulunan güvenlik görevlilerinin silahlarından mukayese amacıyla atış örnekleri aldırılmıştır. Diğer taraftan Diyarbakır Valiliği'nce de olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış ve İçişleri Bakanlığından Müfettiş talep edildiği bilgisi alınmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen iki kamu görevlisi, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra bir kamu görevlisi serbest bırakılmış, diğer kamu görevlisi ise Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi olan 'Olası kasıtla adam öldürme' kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu tamamlanan kamu görevlisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1. maddesi kapsamında Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde yürütülmekte olup, gelişmelerden ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.