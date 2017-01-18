New York Times muhabiri Türkiye’ye alınmadı

Dün Londra’dan İstanbul’a gelen Nordland hakkında Türkiye’ye giriş yasağı olduğu görüldü. Polis memurları, "Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak" nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Nordland'ın girişine izin vermedi. Nordland için Atatürk Havalimanı'nda "kabul edilemez yolcu bilgilendirme formu" dolduruldu. İşlemlerin yapılmasının ardından Nordland, İngiltere'nin başkenti Londra'ya geri gönderildi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS