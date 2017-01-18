NEW YORK TİMES MUHABİRİ TÜRKİYE’YE ALINMADI

New York Times muhabiri Türkiye’ye alınmadı

ABD New York Times gazetesi muhabiri Rod Nordland, "Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak" suçlamasıyla Türkiye'ye alınmadı.

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Dün Londra’dan İstanbul’a gelen Nordland hakkında Türkiye’ye giriş yasağı olduğu görüldü. Polis memurları, "Milli Güvenlik aleyhine faaliyette bulunmak" nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Nordland'ın girişine izin vermedi. Nordland için Atatürk Havalimanı'nda "kabul edilemez yolcu bilgilendirme formu" dolduruldu. İşlemlerin yapılmasının ardından Nordland, İngiltere'nin başkenti Londra'ya geri gönderildi. 

İHA
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