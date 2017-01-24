NEW YORK TİMES'TAN ORTALIĞI KARIŞTIRAN TWEET

New York Times'tan ortalığı karıştıran tweet

New York Times'ın Twitter hesabından Rusya'nın ABD'ye saldıracağı iddiası ortaya atıldı. Gerçek sonradan anlaşıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

New York Times gazetesinin hackerlar tarafından ele geçirilen ‘@NYTvideo’ isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği iddia edildi. ​Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde hackerların eline geçtiği düşünülen hesaptan “SON DAKİKA: Vladimir Putin’in Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği yönünde bilgi sızdı” ifadeleri paylaşıldı. Mesaj daha sonra sabah 10.00 sularında da silindi.

​Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

HACKERLARDAN MESAJ: SORUNUN NASIL DÜZELTİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BİZE ULAŞIN

Öte yandan geçen ay ABD’li şarkıcı Britney Spears ve Bob Dylan’ın hesaplarını hackleyerek, şarkıcıların öldüğü yönünde tweet atan OurMine isimli hacker grubu NY TIMES’A bir mesaj gönderdi. OurMine’dan gönderilen mesajda “OurMine’dan @nytvideo’ya mesaj: Sorunu nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek için bizle irtibat kurun” denildi.

483
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmıMeteoroloji'den İstanbul için kar alarmı
Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandıHüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandı
''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''''Referandumda Hayırcılar kazanabilir''
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''Talimat FETÖ'den: ''Hepsini öldürün''
Selülitleri olay olduSelülitleri olay oldu
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS