New York Times'tan ortalığı karıştıran tweet

New York Times gazetesinin hackerlar tarafından ele geçirilen ‘@NYTvideo’ isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği iddia edildi. ​Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde hackerların eline geçtiği düşünülen hesaptan “SON DAKİKA: Vladimir Putin’in Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği yönünde bilgi sızdı” ifadeleri paylaşıldı. Mesaj daha sonra sabah 10.00 sularında da silindi.

​Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

HACKERLARDAN MESAJ: SORUNUN NASIL DÜZELTİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BİZE ULAŞIN

Öte yandan geçen ay ABD’li şarkıcı Britney Spears ve Bob Dylan’ın hesaplarını hackleyerek, şarkıcıların öldüğü yönünde tweet atan OurMine isimli hacker grubu NY TIMES’A bir mesaj gönderdi. OurMine’dan gönderilen mesajda “OurMine’dan @nytvideo’ya mesaj: Sorunu nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek için bizle irtibat kurun” denildi.