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NEW YORK'TA TESETTÜR DEFİLESİ DÜZENLENDİ

New York'ta tesettür defilesi düzenlendi

Endenozyalı modacı Hasibuan, New York Moda Haftası'nda düzenlediği tesettür defilesiyle büyük beğeni topladı.

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Moda dünyasının genç ve yükselen tasarımcılarından Endonezyalı Anniesa Hasibuan, New York Moda Haftası'nda düzenlediği tesettür defilesiyle sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Tesettür tasarımlarıyla ünlenen 30 yaşındaki modacı Hasibuan, "Drama" adlı Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunu New York Moda Haftası'nda tanıttı. Hasibuan'ın yeni koleksiyonu, 24 mankenin sergilediği 48 tasarımdan oluştu.

Eylül 2016'da New York Moda Haftası'nın ilk tesettür defilesini düzenleyerek büyük beğeni toplayan Hasibuan'ın bu koleksiyonunda kullandığı malzemeler, giysilerin rengi ve zerafeti dikkati çekti. 

Moda dünyasının yoğun ilgi gösterdiği defilenin katılımcıları arasında, Time dergisinin "En etkileyici 100 insan" arasında tanıttığı ve ABD'nin olimpiyatlara katılan ilk tesettürlü kadın atleti olarak tarihe geçen eskrimci İbtihaj Muhammed de yer aldı.

Kariyerine yakın çevresi için kıyafetler tasarlayarak başlayan Hasibuan, eşinin desteğiyle 2015'in başında moda dünyasına atıldı. Hasibuan, moda dünyasında "yükselişe geçen" tasarımcılar arasında gösteriliyor.

AA
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