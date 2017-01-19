Elvan Göknel Karaçay

"Bazı insanları sebepsiz seversin; Bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsin".

Neyzen Tevfik

İşte bendeniz Elvo!. Seversem sonuna kadar severim, ya da tam tersiyse feriştahı gelse sevdiremez kendini. Bende böyleyim işte, 'can çıkar huy çıkmaz'.

Haksız mıyım, öyle tuhaf insanlar var ki, neresinden tutsanız olmayanı olduramazsınız, bir pardon bin türlü. Her defasında, tamam bu kez oldu derken yine aksi olur.

Birşey diyeyim mi, aslında çokta umurumda değil. Bugüne kadar yüreğimde yer etmiş insanlar bana yetiyor, ötesini ne siz sorun, ne de ben söyleyeyim.

Kısacası giden gitmiştir, kalan sağlar zaten bizimdir.

Yalan mı?.

•••••••••••

ÇOCUK KALABİLMEK ...

(BÖLÜM 1)

Yalnızca Hep Çocuk Kalabilmiş Kişilerin Anlayabileceği

15 Durum... (Alıntı)

1. Başta çocuk ruhlu olmanın olgun olmamak anlamına gelmediğini bilirsin yeri ve zamanı geldiğinde tüm sorumluluklarını yerine getirirsin.

2.Hayatın olumsuz yanlarını görüp üzülsen de daima hayattan tat almaya çalışırsın.

3.Çizgi film izlemek için illa ki çocuk olmak gerekmediğini bilip ara sıra keyifle izleyebilirsin.

4. Bazen kendini kaptırıp uzun uzun hayallere dalar ve bundan da bir hayli keyif alırsın.

5. Çocuk ruhlu olmanı kimileri eleştirse de onlara aldırış dahi etmezsin.

6. İçindeki çocuk seni hep eğlenceli tutar, enerjin bitmez ve bu sayede herkesle kolaylıkla anlaşabilirsin.

7. Bazı durumlarda iki dakika ciddi olman gerekse bile içinden bir gülme isteği gelmesine engel olamazsın.

Elvo der ki;

Kesinlikle elmaları ve armutları karıştırmamalı. Birinci maddeye sonuna kadar katılıyorum. 'Çocuk ruhlu' olmak ve ' 'olgunluk' bambaşka mevzu. Biz çocuk ruhlular ortama ayak uydurma konusunda epey ustayızdır.

En mutsuz anımızda olsak bile, illa ki keyif alacağımız küçücük 'anlar' yaratmakta üzerimize yoktur.

Çizgi film sadece çocuklara mı özgü zannediyorsunuz. Tom ve Jerry'den vazgeçmek ne mümkün.

Hayal kurmadan olmaz ki canım. Eh arada hayatın gerçeklerini şöyle bir kenara almak lazım.

Yaşım kaç olursa olsun, arada yırtık kotlarım, esprili tişörtlerim, salaş giyinmem eleştirse alsa da unuttukları birşey var, ruhum çocuk neylersiniz.

İşte bitmez tükenmez enerji kaynağımın, neşeli olmamın sebebi içimde sıkı sıkı sakladığım çocuk ruhum. İyi ki varsın yahu.

Maalesef bazen ciddi olmam gereken durumlarda, dudaklarımı ısırmak zorunda kalıyorum. Çünkü bazı insanlar farkında değiller ama gerçekten çok komikler.

Malum maddeler uzun, devamı ilerleyen günlerde sizlerle bu köşede olacak.

••••••••••

LÛGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

YEGÂNE

Biricik. Eşsiz. Tek. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Bir ve tek manasına gelen yek kelimesinden -âne ekiyle türetilmiştir.

••••••

Sevgili Evren, bugünden Pazartesi sabahına dek;

sağlıklı - bereketli - huzurlu - başarılı - olumlu - ılımlı - harika havadisler alalım - off değil ohh diyelim - kısacası haftasonunu misler gibi geçirelim pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.