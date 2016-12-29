Nez: ''Cinsel tacize uğruyorum''

Şarkıcı Nez, 5 Mayıs gecesi Beyoğlu'nda gittiği mekanda kendisine psikolojik şiddet uygulayıp cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettği Kemal N.'yi savcılığa şikayet etti.



Nez, mahkemede verdiği ifadede, “Beni takip ediyor, evimi gözetliyor, gizlice fotoğraflarımı çekiyor” diyerek Kemal N.’nin tutuklanmasını istedi.

ÇOK KORKTUM

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Nez, görülen davada hakime yaşadığı anları, "Mekanda otururken o an gizlice çekilmiş fotoğraflarım cep telefonuma mesaj olarak atıldı. Büyük korku yaşadım" sözleriyle anlattı.

DUDAKLARINI YALADI

"Kapıya çıktım, adının Kemal N. olduğunu öğrendiğim kişi bana bakıp dudaklarını yaladı. Evime kadar takip etti. Evimin etrafında dolaşıp beni gözetledi. Aldırdığım koruma ve uzaklaştırma kararı gözünü korkuttu ama hâlâ tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum."