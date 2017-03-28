  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
  • ''Almanya, MİT'in verdiği listedeki isimleri uyardı''
  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi

NİĞDE KATLİAMCISINDAN MAHKEMEDE ŞOK SÖZLER

Niğde katliamcısından mahkemede şok sözler

IŞİD'in 20 Mart 2014'te Niğde’de üç kişiyi öldürdüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, 3 teröristin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

SES GETİRECEK SALDIRI

Gerekçeli kararda, haklarında 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilen Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ve Muhammed Zakiri’nin DEAŞ üyesi olduğu, ülkelerinden ayrılarak Suriye’ye gittikleri ve örgütün kamplarında eğitim aldıkları belirtilerek, “DEAŞ’ın amacı doğrultusunda düşman ve kafir ilan ettikleri Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ses getirecek bir eylemde bulunmak için 19 Mart 2014’te kaçak yollardan ülkemize yanlarında bulunan vahim nitelikteki silahlar ve patlayıcı maddelerle girdiklerinde, amaçlarının İstanbul’da dünya çapında ses getirecek büyük bir saldırıda bulunmak olduğu, ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelerin, amacın bu olduğunu ortaya koyduğu...” denildi.

Bu üç saldırganın “DEAŞ’ın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda vahim silahlarla saldırı meydana getirmek suretiyle anayasal düzeni değiştirmeye ve sözde hilafet devleti kurmaya çalıştıkları” kaydedildi. Bu nedenle örgüt üyeliği suçundan değil Türk Ceza Kanunu’nun 309’uncu maddesi gereğince “cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. 10’un üzerinde öldürmeye teşebbüs suçunu göze almaları, cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini düşünmemeleri, “mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışları” nedeniyle indirime gidilmedi. İşledikleri üç cinayetten ötürü de birden çok kez ağırlaştırılmış müebbet, 100’er yıla yakın hapis ve para cezası verildi.

3 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

20 Mart 2014’te taksiyle İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan 3 DEAŞ’lı, Ulukışla-Adana Otoyolu’nun Gedeli mevkisinde taksiyi durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açmıştı. Bir jandarma ve bir polis şehit olmuş, 8 kişi yaralanmıştı. Teröristler daha sonra gasp ettikleri kamyonun şoförünü de öldürmüştü. Kaçan teröristler iki farklı köyde yakalanmış, üzerlerinden ise üç Kalaşnikof, üç tabanca, yedi elbombası, iki susturucu, üç kasatura, telsiz ve batarya çıkmıştı.

Hürriyet
868
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS