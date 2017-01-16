Niğde semalarında hortum çıktı

Niğde'nin Bor ilçesinin güneyinde oluşan hortum, üniversite öğrencilerinin ilgisini çekti. Niğde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden Muhammed Hüdayi Bilgin, "Her şey bir anda oldu. Arkadaşımla hava almaya çıkmıştık. Havaya bakarken bir anda oluşan bulut hortumu ilgimi çekti. Gökyüzü boştu, havada oluşan sirkülasyon mu oldu ne oldu bilemiyorum. Bulutlar bir anda hortum gibi oldu. S harfine benzer bulut kümesi oldu, hortum olma olasılığı yüksek. Oluşan görüntü giderek büyüyor. İlk gördüğümde küçüktü şimdi gittikçe büyüdü" diye konuştu.
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