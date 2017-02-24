Nihat Doğan bu tepkiyi beklemiyordu

Gardiyanlara 'alçak' diyen Nihat Doğan'a müsteşardan yanıt Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, şarkıcı Nihat Doğan'ın canlı yayında infaz ve koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözlerine tepki gösterdi.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyle: "Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."