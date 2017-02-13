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NİHAT DOĞAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Nihat Doğan hüngür hüngür ağladı

Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
 
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
 
Güncel konularla ilgili yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren  Nihat Doğan, yorumculuk yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
 
Ahmet Kaya'nın 'Doğum Günü' şarkısı eşliğinde stüdyoya pasta getirilirken, ünlü türkücünün sevgilisi Selen Yakıcı da stüdyoya geldi.
 

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