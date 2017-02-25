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NİHAT DOĞAN PİŞMAN OLDU !

Nihat Doğan pişman oldu !

Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek'e "Sen kimsin, Müsteşar da neymiş" diyen Nihat Doğan özür diledi.

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FETÖ'den tutuklu gardiyanların mahkemeye takım elbise ile gelmesi üzerine görevli gardiyanlar hakkında 'alçaklar' dediği için kendine sert tepki gösteren Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek'e "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" diyen Nihat Doğan, akşam yayınladığı mektupla defalarca özür diledi. İpek'in eski Adalet Bakanı olduğunu bilmeyen Doğan'ın mektubu sosyal medyada da günün konusu oldu.

Bir TV programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten sert tepki göstermişti. Doğan bunun üzerine dün tekrar televizyona çıkarak elini masaya vurup, "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" ifadelerini kullandı.

Ancak Doğan akşam ise sosyal medya hesabından defalarca özür diledi. Bir özür mektubu yayınlayan Doğan, "Sayın müsteşarım terbiye sınırlarını aştım. İnanın attığınız twiti anlamadan yorumladım" dedi.

Nihat Doğan'ın bu özürü, sosyal medyada da günün konusu oldu. Özellikle Ekşi Sözlük'te Doğan hakkında onlarca yorum yer aldı. Ekşi Sözlük yazarları "ayarı yiyince çark etti" yorumu yaptılar.

Doğan'ın gardiyanlarla ilgili sözleri üzerine Adalet Bakanı Kenan İpek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyle: "Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."

Doğan'ın özür mektubu şöyle:

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