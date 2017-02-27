Nihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şoku



Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programda "Kurtlar Vadisi Darbe" hakkında yapılan yorumlarda iftira ve hakaret suçunu işledikleri iddiasıyla programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "iftira"ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, müştekiler Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın uzun yıllar boyunca televizyonda gösterimi yapılan Kurtlar Vadisi Pusu adli dizinin yapımcısı olan Pana Film ünvanlı şirketin ortağı oldukları belirtildi.



Müştekilerin, Beyaz TV adlı televizyon kanalında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programda yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce çekilip yayınlanan 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden, FETÖ adlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirttikleri ifade edildi.



İddianamede, Şaşmaz ve Canpolat'ın şikayetinde söz konusu programda konuşan kişilerin bizzat isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldırdıklarını, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ adlı örgütün eylemlerini halka anlattıklarını, iddiaların asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



İlgili televizyon kanalı yönetimiyle yapılan yazılı görüşmede, eylem tarihinde programın şüpheliler Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun belirtildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin alınan savunmalarında şikayete konu olayları programlarında gündeme aldıklarını, bu konuların kendilerinden önce muhtelif basın organlarında da gündeme geldiğini suçlamayı kabul etmediklerini söyledikleri ifade edildi.



İddianamede, söz konusu şirket tarafından soruşturmaya konu "darbe" içerikli marka başvurusunun onlarca farklı isimle birlikte yapıldığı belirtilerek, ilgili dizinin 159. bölümündeki "Erdoğan" yazılı mezar taşları içeren görüntülerin bilirkişi marifetiyle tespit edildiği, bu veri üzerinden kolluk marifetiyle çekimin yapıldığı mezarlıkta yapılan araştırmalar neticesinde bu alanın Erdoğan soyadlı bir aileye ait olup, legal yollarla temin edildiğinin ve orijinal görüntüsünün de dizide yayınlandığı gibi olduğunun belirlendiği vurgulandı.



Şüphelilerin adı geçen programda dile getirdikleri iddialarla ilgili olarak müştekiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, müştekilerin yayınladıkları dizinin senaryosunda anlatılan olayların 15 Temmuz darbe girişimiyle paralellik arz etmediği gibi içerikte FETÖ/PDY adlı terör örgütüyle mücadele içinde olan kişi ve olayların konu edildiği, aynı zamanda müştekilerin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduklarına dair tespit yapılamadığı gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.



FETÖ/PDY talimatıyla suç işlediği sonucu çıkarılamaz



İddianamede, söz konusu dizinin on yılı aşkın süredir yayınlandığı ve tüm bu süreç boyunca genel itibarıyla Türkiye'deki demokratik düzene suç işleyerek müdahalede bulunan karanlık yapılar, Türkiye'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütleri ile bu yapıların harici ve dahili bağlantılarının konu edildiği vurgulandı

