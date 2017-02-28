Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap

Halk TV'de kendisini eleştirirken ismini "Nihal" olarak söyleyen Müjdat Gezen'e sert sözlerle yüklenen Nihat Doğan, "Odam sana açık. Gel göstereyim Nihal mi Nihat mı olduğumu" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan ünlü türkücü Nihat Doğan, Halk TV ekranlarında kendisine "Nihal" diyen Müjdat Gezen'e "Odama gel sana göstereyim" sözleriyle yanıt verdi.

"GEL GÖSTEREYİM SANA"

Halk TV'de Müjdat Gezen'in kendisini hedef alan sözlerine cevap veren Nihat Doğan, "Bunların yaptığı mizahın boyutu ilkokul çocuklarının zeka seviyesinde... Kendilerini gülmek için zorluyorlar. Bunlarda saygı yok, edep yok. Taş yerinde ağırdır. Darbukatör Baryam bana 'Nihal' diyor. Odam sana açık. Gel göstereyim Nihal mi Nihat mı olduğumu. Benim bu konuda duvarda resmim alemde ismim vardır. Bana bu konularla gelme" şeklinde konuştu.