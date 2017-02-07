Nihat Doğan'dan ünlü gazeteciye 'dansöz' iması

Doğan Twitter adresinden Akif Beki'nin "Mahsundan nasıl yılmaz güney çıkarırız" dediğini anımsattı. Nihat Doğan, "Akif beki; Mahsundan nasıl yılmaz güney çıkarırız demiş. Mahsundan, Yılmaz Güney çıkar mı bilmem ama biraz zorlasan senden Asena çıkacağı kesin" diyerek dansöz Asena'ya atıfta bulundu.