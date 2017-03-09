Nihat Doğan'ı Özgecan Aslan'la vurdu

Nihat Doğan'ın, Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katılan Öznur Direnç ile ilgili sözlerine, programın yapımcısından zehir zemberek bir açıklama geldi. Zuhal Topal'lanın yapımcı firması açıklamasında Nihat Doğan'ın, 2 yıl önce vahşice öldürülen Özgecan Aslan için sarf ettiği sözler de hatırladı.

Nihat Doğan dün bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında Zuhal Topal'ı daha önce tesettürlü gelin adayı çıkarmaması için uyardığını söyleyerek, evlilik programına çıkan gelin adayı Öznur Direnç'e ağır sözler sarfetti.

Nihat Doğan'ın açıklamalarının ardından, Zuhal Topal'lanın yapımcı firmasından zehir zemberek bir açıklama geldi. Açıklama da, Nihat Doğan'ın, 2 yıl önce Özgecan Aslan için sarf ettiği sözler hatırladı.

Açıklamadaki şöyle denildi:

"Tam da birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, bu ayrıştırıcı tavrı ortaya koyan, gerçek dışı ifadelerde ve hakaretlerde bulunan, ekibimizi, adaylarımızı küçük düşürmeye çabalayan bu zihniyet; nasıl 2015 yılında vahşice katledilen genç kızımız Özgecan Aslan için kullandığı ifadelerle kadına şiddeti meşrulaştırmayı ima eden sözleri sarfetmişse, bugün tam da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programındaki sözleriyle, kadınlarımızı başı açık ve başı örtülü olarak ayrıştırmış, ötekileştirmiş, küçük düşürmeye çalışmış, dini inançlarını fütursuzca sorgulamış, toplumda hedef göstermiş ve hadsizce yargılamada bulunmuştur."

Özgecan Aslan cinayeti sonrası Nihat Doğan, "Siz de mini eteği giyinip, soyunup, laik sistemin ahkalsızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın!" sözleriyle kamuoyundan tepki toplamıştı.