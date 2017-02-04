YEREL HABERLER
Bolu Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

NİJERYALI İKİ ÖĞRENCİ İLE TÜRK GENCİ BİRBİRLERİNE GİRDİ

Nijeryalı iki öğrenci ile Türk genci birbirlerine girdi

Bolu'da Nijeryalı iki öğrenci kendilerine ''Saat kaç'' diye laf atan gence sinirlenince kavga çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bolu'da caddede yürüyen Nijerya uyruklu 2 öğrenci, kendilerine laf atan gence sinirlenince kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri çevredekiler ayırdı.

Olay, saat 15.15 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. E. adlı bir geç, iddiaya göre caddede karşıdan gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören Nijeryalı iki öğrenciye, "Saat kaç", "Üzerinizdeki kıyafetleri nereden aldınız?" diye laf attı. Öğrenciler buna sinirlenince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yumruk yumruğa kavga eden gençleri, çevredekiler güçlükle ayırdı.

5895789418c77317ecad1afc.jpg

Saldırganlara tepki gösteren Nijeryalıyı öğrencileri çevredekiler ve gelen polisler güçlükle sakinleştirdi. Kendilerine laf atan kişiden şikayetçi olan Nijeryalı öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Nijeryalı iki öğrenci ile Türk genci birbirlerine girdi

DHA
836
Canlı yayını terk ettiCanlı yayını terk etti
''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?
Göçmenlere kucak açan manastırda 9 rahibe hamile kaldıGöçmenlere kucak açan manastırda 9 rahibe hamile kaldı
"FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü""FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü"
Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...
FETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandıFETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandı
Ahmet Türk hakkında karar verildiAhmet Türk hakkında karar verildi
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdıSosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS