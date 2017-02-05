Özellikle kemik gelişimi sürmekte olan çocuklar mutlaka yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir ayakkabı kullanmalı. Bilinen ve güvenilen markalardan sapmamak bunu sağlamanın en kolay yolu.

Nike çocuk Air max ayakkabı modelleri uzun yıllara dayanan deneyim ile çocukların ayak sağlığını ve rahatını korurken onların zevkine hitap edecek yenilikçi ve modern tasarımlar ortaya koyuyor. Nike çocuk Air max ayakkabı koleksiyonunun tamamı yetişkinlerin ve profesyonel sporcuların da giydiği modellerden oluştuğundan aynı konfor ve performans özelliklerini barındırıyor.

Havalı yastıklama içeren taban sahip Nike Air Max çocuk ayakkabıları gün boyu ayağı darbelerden korurken dünya yıldızlarının giydiği modellerden birebir üretilen çocuk koleksiyonu da çocukların spora olan hevesini artırıyor. NeymarHypervenom çocuk ayakkabısı ve Ronaldo Mercurial çocuk ayakkabısı gibi modeller küçük golcülere, hayran oldukları futbol yıldızları gibi oynamak konusunda yardımcı olurken AirZoom tabanlı Hyperdunk gibi çocuk basketbol ve Free, Pegasus, Flyknit gibi koleksiyonlara ait çocuk koşu ayakkabıları da daha iyi sıçrama, daha seri hareket ve ayağı her adımda yere doğru basma özellikleriyle genç sporculara destek oluyor.

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