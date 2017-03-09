Nilhan Osmanoğlu: ''Abdülhamid Han 'one minute' demezdi''

Sultan 2. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul'da ailesinin devleti yönettiği saraylara gittiği zaman gördükleri karşısında sinirlendiğini söyledi.

Amasya Belediyesinin düzenlediği "Hümayun Sohbetleri" adlı programda Topkapı Sarayı gibi sarayları çok fazla ziyaret etmediğini belirten Nilhan Osmanoğlu, "Çünkü çok güzel görüntülere şahit olmuyorum orada maalesef. Kutsal emanetlere nasıl girildiğini, en azından turistlerin oraya nasıl girdiğini, kendi mabetlerine girişlerinde nelere özen gösterdiklerini, bizde kesinlikle bu özeni göstermediklerini görüyorum. Ben buralara gittiğim zaman sinirlenen bir insanım" dedi.

Belediye Kültür Merkezinde moderatörlüğünü Orhan Karaağaç'ın üstlendiği programda dedesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirlerine benzetilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Osmanoğlu, "Ben benzetmiyorum açıkçası. Çünkü Sultan Aldülhamit Han biraz daha ilmi siyasetiyle hareket eden biri. Cumhurbaşkanımız biraz daha gözü kara diyebiliriz. Tabii ki ilmi siyaseti vardır. Ama refleksleri biraz daha ani Cumhurbaşkanımızın. Yani Sultan Abdülhamit Han'ın bir Davos'ta o hareketi yaptığını düşünemiyorum bile" diye konuştu.

Sultan Abdülhamit'in hayatını konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisindeki İngiliz büyükelçisine tokat atıldığı sahne ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki "One Minute" çıkışına benzetilmeye çalışıldığını düşünen Osmanoğlu, "İmkanı yok. Sultan Abdülhamit Han'ın üslubu değil o şekilde davranmak. Birini tokatlayacak. Bu işte o Davos'a benzetilmeye çalışılmış biraz" ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamit dönemiyle bu dönemdeki olayların birbirine benzediğini ve irdelendiği zaman saldırı şekillerinin bile aynı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Osmanoğlu, "Cumhurbaşkanımıza "Dedem yalnızdı ama siz değilsiniz. Siz daha şanslısınız. Çünkü millet sizin arkanızda" dedim. O da "elhamdülillah" dedi" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Osmanlı güneş saati maketi hediye edilen Nilhan Osmanoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Erdem, Mehmet Dümen, Osman Akbaş ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile birlikte Yeşilırmak kıyısındaki Şehzadeler Gezi Yolu'nu dolaşıp bilgiler aldı.