Nintendo Switch yok satıyor

Nintendo'nun yeni satışa sunduğu ve genel anlamda iyi tepkiler almayı başardığı video oyun konsolu Switch, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir rekorun altına imzasını attı.

Bu günlerde Nintendo için oldukça güzel zamanlar yaşanıyor denebilir. Zira firmanın yeni video oyun konsolu Switch, Nintendo tarihindeki en hızlı satan konsol olmayı başardı. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde.

Aslına bakarsanız bu Nintendo için çok önemli bir adım. Henüz tam satış rakamları açıklanmasa da, GameStop tarafından yapılan "Son yıllarda görülen en başarılı video oyun konsolu çıkışı." yorumları da bu iddiaları destekler yönde.



Sözün özü Nintendo, ABD'deki konsol satışı rekorunu kırdı ve toplam satışlarda da şimdilik Nintendo tarihinin en başarılı konsolu Switch olacak gibi görünüyor. Tabii bunun için Wii'nin başarısını tekrarlamalı ve doğal olarak da Wii'yi geçmeyi başarmalı.

shiftdelete.net'in haberine göre Nintendo bu rekorla da yetinmedi ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın firma tarihindeki en çok satan çıkış oyunu olduğunu açıkladı. Nintendo tarihinin en çok satan ikinci oyunu ise Nintendo 64 döneminde Super Mario 64 olarak görünüyor.