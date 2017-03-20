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NİRAN ÜNSAL GAY BARDA SAHNEYE ÇIKTI

Niran Ünsal gay barda sahneye çıktı

Ekonomik olarak zor durumda kaldığı için başörtüsünü çıkarmasıyla çok konuşulan Niran Ünsal, bu kez gay barda sahneye çıkınca ortalık karıştı.

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Türkiye LGBTİ Birliği, ünlü şarkıcının daha önceki sözlerini hatırlatarak sosyal medya hesabından böyle tepki gösterdi:

“Niran Ünsal adlı Homofobik bu gece Ankara'da Sixtiees adlı Gay Bar'da sahne alıyor. Arkadaşlarımız ve dostlarımız zaten gitmez. Gitmek isteyenler de Hande Kader, Eylül Cansın'ı bir kere düşünüp öyle gitsin.”

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NİRAN ÜNSAL NE DEMİŞTİ ?
 
Niran Ünsal sosyal medya hesabından Lady Gaga konserine giden LGBTİ bireylerin fotoğraflarını paylaşıp “Bizim çabamız işte bu gidişata dur demek içindir, bunu istiyorsanız amenna! Türk bu değildir! Telaşımızın asıl sebebi budur!!! Anneler babalar bu ülkenin gençliğini zehirleyenlere dur demek boynumuzun borcudur! Cinsel tercihlerinden bize ne git evinde yaşa! Evlatlarımıza böyle şarlatanlıklar yaparak örnek olamayacaksınız” diye yazmıştı. (Odatv.com)

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