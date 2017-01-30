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NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Nişan yüzüklerini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Mehmet Yaman'ın ailesine misafir oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Ümraniye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir hastanede tedavi gören 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın Ümraniye'deki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı. Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Erdoğan, Yaman'ın evinde yaklaşık bir buçuk saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, buradan Kısıklı'daki evine geçti.

(FOTOĞRAF)

DHA
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