Nisan'da borçlara af geliyor

Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, düzenleme ile kolayca bundan kurtulabilecek. Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişecek ve Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebiliyor hale gelecek.

GECİKME ZAMLARINDAN TAMAMEN VAZGEÇİLECEK

Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Takvim'in haberine göre, prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.