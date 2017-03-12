  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
  • Avrupa'dan bir engelleme daha ! Bu kez İsveç...
  • Bakan Kaya, polis eşliğinde Hollanda'dan sınır dışı edildi
  • Erdoğan: Putin YPG'ye sıcak bakmıyor
  • Hollanda polisi toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı

NİSAN'DA BORÇLARA AF GELİYOR

Nisan'da borçlara af geliyor

Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişiyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, düzenleme ile kolayca bundan kurtulabilecek. Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişecek ve Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebiliyor hale gelecek.

GECİKME ZAMLARINDAN TAMAMEN VAZGEÇİLECEK

Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Takvim'in haberine göre, prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

322
-
Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...
Hollanda'dan ilk açıklamaHollanda'dan ilk açıklama
Alperenler BBP'ye başkaldırdıAlperenler BBP'ye başkaldırdı
Darbe girişimi Line'dan koordine edilmişDarbe girişimi Line'dan koordine edilmiş
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldıHollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı
Bu fotoğraflar Mehmet Dişli'yi yalanlıyorBu fotoğraflar Mehmet Dişli'yi yalanlıyor
FOX TV ile Murat Güloğlu'nun yolları ayrıldıFOX TV ile Murat Güloğlu'nun yolları ayrıldı
Esad'dan ABD'ye karşı sürpriz çıkışEsad'dan ABD'ye karşı sürpriz çıkış
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS