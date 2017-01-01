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NİŞANLISINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Nişanlısından yürek yakan sözler

İstanbul'daki eğlence mekanında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in nişanlısının sözleri yürekleri dağladı.

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İstanbul'da Reina'ya düzenlenen saldırı sonucu, Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymenhayatını kaybetti. Nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübünde hain kurşunların hedefi olan Seymen'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven'in yazdığı mesaj ise okuyanları ağlattı.

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in Trabzon’un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Acılı haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaşayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen’e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda Sezen Arseven nişanlandığı öğrenildi.

NİŞANLISI DA YARALANDI

Yılbaşında eğlenmek için ngece kulübüne giden Seymen’in nişanlısının da saldırıda yaralandı. Bugün saat 16.30 uçağıyla İstanbul’dan Trabzon’a getirilecek olan Seymen’in cenazesi, yarın memleketi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

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Mustafa Sezgin Seymen ve Sezen Arseven geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı

22 YIL SONRA YİNE TERÖR!

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

NİŞANLISI: ARTIK BİZ RESİMLERDE KALDIK

Mustafa Sezgin Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven de saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasındaydı. Saldırıda nişanlısını kaybeden Arseven, duygusal bir mesaj paylaşarak 'Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim' dedi.

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İHA
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