NİŞANTAŞI'NDA PİŞTİYE RAMAK KALA

Nişantaşı'nda piştiye ramak kala

Şarkıcı Tuğba Özerk ile dava açtığı Deniz Akkaya Nişantaşı'nda burun buruna geldi.

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Şarkıcı Tuğba Özerk, canlı yayında annesine yönelttiği soru nedeniyle 100 bin liralık dava açtığı Deniz Akkaya ile Nişantaşı'nda burun buruna geldi.

Milliyet'ten Şenvardar'ın haberine göre Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk, Nişantaşı'nda aynı noktadan birer dakika arayla geçince pişti olmaktan son anda kurtuldu.

Tesadüf eseri aynı semtte aynı dakikalarda alışverişe çıkana ikiliden önce Akkaya objektiflere yansıdı. Akkaya, soruları yanıtlamadan yoluna devem ettikten hemen sonra aynı nokta bu kez Özerk gazetecilerin markajına girdi.

Tuğba Özerk, geçen ay Akkaya'ya açtığı davayla ilgili soruları, "Evet açtım, herşeyin bedeli var, bunun da bedeli bu. Bedelini ödeyecek. Kimse benim ve ailem hakkında böyle ithamda bulunamaz, konunun takipçisi olacağım" diye cevapladı.

Akkaya, canlı yayında Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'ye, "Günay Hanım, kızınızla sizin aranız bozukmuş. Şu anda sizin hattan alınmanızı istiyor. Bunu kızınız Tuğba'dan öğrendim, Siz kızınızın bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” şeklinde bir soru yöneltmişti. Bu sorudan sonra Özerk, soluğu avukatının yanında almış ve Akkaya'ya dava açmıştı.

Milliyet
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