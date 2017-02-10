Nobel ödüllü bilim adamı hayatını kaybetti

Ailesi, Mansfield'ın geçen çarşamba günü yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak ünlü bilim adamının ölüm nedeni açıklanmadı.

Londra doğumlu Peter Mansfield ile ABD'li kimyager Paul Lauterbur, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının icadına katkıları dolayısıyla 2003 yılında "Nobel Tıp Ödülü"ne layık görülmüştü.

Mansfield, 1978 yılında vücudun tamamını tarayabilen MR cihazına giren ilk kişi olarak da biliniyor. Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Mansfield, 1993'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalyelik nişanıyla onurlandırılmıştı.