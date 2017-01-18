Nokia'nın sırrı ortaya çıktı: P1

Nokia bildiğiniz gibi yeni amiral gemisini Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Tanıtılacak olan Nokia'nın yeni amiral gemisi hakkında yeni söylentilerde gelmeye devam ediyor.

İŞTE NOKİA'NIN BEKLENEN SON BOMBASI

Farklı segmentlerle kullanıcıların karşısına çıkarak, rakiplerinin korkulu rüyası olacak olan Nokia'nın yeni amiral gemisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre geçen yazdan hatırlayacağımız üzere Nokia P1 yeniden gündem konusu oldu. Yeni telefonun adı ''Nokia P1 mi yoksa Nokia 8 mi?'' olacak soruları halen kafamızda dolaşırken yeni bir iddia bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Rus haber kaynağı Worket'e göre yeni Nokia P1, MWC 2017'de tanıtılacak. Worket'in haberine göre Snapdragon 835 işlemciye sahip olan Nokia P1, 6GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alına sahip olacak.



Habere göre Nokia'nın yeni amiral gemisininin 22,6 MP arka kamerası Zeiss serfikalı olması beklenirken, ayrıca telefonun toza ve suya karşı dayanıklı (IP57 sertfikalı) olduğu da iddia ediliyor.



Nokia P1'de 5.3 inç Gorilla Glass Glass 5 ekranın yanı sıra, parmak izi okuyucusunun da bulunması bekleniyor. P1 kullanıcıların karşısına ise 3500 mAh'lik bir batarya ile çıkacağı da konuşulan detaylar arasında yer almakta.

Ayrıca Nokia P1'in çoğu yeni akıllı telefonun olmazsa olmaz özelliği olan ''hızlı şarj'' özelliğine de sahip olacağı tahmin ediliyor.

Android 7.0 ile kutudan çıkması düşünülen Nokia P1'in 128 GB'lık modeli söylentiye 800 dolarlık bir fiyat etiketi ile çıkacağı tahmin edilirken, Diğer 256 GB'lık modelin ise 950 dolardan satışa çıkartılacak.

Henüz Nokia yetkilileri iddia edilen bu özellikler doğrulanmadı. Her şey şu anlık bir söylentiden ibaret ama, yetkililer ilerleyen günlerde bu konu hakkında gereken resmi açıklamayı yapacaktır.