Noyan Driliş Ertuğrul'a geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Tarihe damga vuran karakterleri yeniden hatırlatan ve savaş sahneleriyle ön plana çıkan Diriliş Ertuğrul'un çarşamba akşam yayınlanacak olan 82. bölümünde Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius'un kini artıyor. Peki, Vasilius’un yeni eylemi ne olacak?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü merakla beklenirken yayımlanan yeni fragman çarpıcı detayları gözler önüne getirdi. Geçtiğimiz hafta 3 Türkmen Bey'ini öldüren Vasilius, Ertuğrul'un hamleleriyle köşeye sıkışıyor. Öfkeden çıldıran Vasilius, en yakınlarındakinden şüphelenmeye başlıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 82. bölümünde başka neler yaşanacak? Vasilius ve Ertuğrul arasındaki savaş dengeleri nasıl değiştirecek?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti. Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır. Peki Vasilius’un eylemi ne olacaktır? Ertuğrul Vasilius’a karşı nasıl bir karşı hamlede bulunacaktır? Turgut, Kutluca ve Samsa’nın kaleden kurtulmasından ve mühimmat bilgisinin Ertuğrul’a ulaştırılmasından sonra Vasilius, en yakınlarındakinden şüphelenmeye başlayacaktır. Bu şüphesinin ardından gidecek ve suçluları bulmaya çalışacaktır. Bunun için zekice bir plan yapacak olan Vasilius, acaba istediği neticeye ulaşabilecek midir? Diğer yandan Dündar gittikçe Günyeli’ye bağlanmakta, Günyeli ise gün geçtikçe Hayme Ana’ya kendini sevdirmektedir. Halime bu durumdan ziyadesiyle rahatsız olmaktadır. Ertuğrul Dündar’ı Günyeli meselesinden uyarmıştır. Peki Dündar, abisinin uyarılarını dikkate alacak mıdır?

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NOYAN DÖNECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü için geri sayım sürerken ortaya atılan bir iddia dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Baycu Noyan'ın geri döneceği iddia ediliyor. 2. sezona damgasını vuran ve diziye veda eden Baycu Noyan, en sevilen karakterlerden biriydi. Ertuğrul'un baş düşmanı olmuştu ve Ertuğrul Bey'i çok zorlamıştı. Dizi de kötü bir rolde oynamasına rağmen izleyici tarafından benimsenmiş, yaptığı oyunculuk ile büyük beğeni almıştı.Noyan, Ertuğrul Bey'i ellerinden ağaca çivileyerek işkence etmişti. Ardından ise kardeşi Sungurtekin ile yaptığı Cenk esnasında kurtulan Noyan, Ertuğrul Bey'e saldırmış kısa süre sonra ise öldürülmüştü. İddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi, söylentilerin doğru olup olmadığı Diriliş Ertuğrul’un ilerleyen bölümlerinde netleşecek.