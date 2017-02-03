Nüfus cüzdanı var ama doğum yeri yok

Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Hamedi Çağan, nüfus cüzdanının doğum yeri hanesine yazılan "yok" ibaresi nedeniyle resmi kurumlarda zorluk yaşıyor. Göğüs ve cilt hastası Çağan, nüfus cüzdanındaki doğum yeri nedeniyle tedavi olamadığı için yetkililerden yardım istiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde 1951 yılında doğan 10 çocuk babası Hamedi Çağan, 1984 yılında Oğuzeli'nin Hatunlu Mahallesi'ne yerleşti. Çağan, o dönem defter şeklinde olan ve "kafa kağıdı" denilen kimlik kartını değiştirmek Oğuzeli İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Çağan, burada dönemin İlçe Nüfus Müdürü ile arasında geçen bir tartışma nedeniyle nüfus cüzdanında Akçakale yazan doğum yeri hanesine "yok" yazıldı. Çağan, her yıl birkaç defa Oğuzeli'nde Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmasına rağmen "yok" ibaresini değiştiremediği için resmi kurumlarda sorunlar yaşadığını ve işlerini tamamlayamadığını kaydetti.

'SORAN OLURSA YOKLUYUM DİYORUM'

Nüfus cüzdanında TC kimlik numarası yazmasına rağmen doğum yeri "yok" yazıldığı için özellikle hastanelerde sıkıntılar yaşadığını anlatan Hamedi Çağan, şöyle konuştu:

"Ben 1984 yılında Oğuzeli'nde yaşamaya başladım. O zaman kimlik çıkarmak için gittiğim Nüfus Müdürlüğü'nde bir tartışma yaşadık ve benim doğum yerime yok yazıldı. 33 yıldır kime başvurduysam bu durumu düzeltmediler. Karakollarda, hastanelerde hep zorluklar yaşadım. Kimse benim işimi yapmadı. Şimdi hastayım. Ellerimin üzerinde cilt sorunum var, gözlerim bozuk, göğüs hastasıyım. Hastanelere gittiğim zaman kimisi nüfus cüzdanım yüzünden beni geri gönderiyor. Kimisi ise yardımcı oluyor. Bu durum yüzünden çekmediğim kalmadı. Birisinin bana yardım etmesini bekliyorum. Tedavi olamıyorum testlerimi yaptıramıyorum. Evliyim 10 çoğum var. Hepsinin nüfus cüzdanı normal, sadece benimki problemli. Bana nerelisin diye soran olunca yokluyum diyorum. Şaşıran olunca kimliğimi gösteriyorum."

Çağan, tedavilerinin yapılabilmesi ve normal bir hayat sürebilmek için yetkililerden yardım istediğini sözlerine ekledi.

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