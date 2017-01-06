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NÜKLEER SANTRAL KARŞITI GEZİCİ SERGİ MALTEPE’DE

Nükleer santral karşıtı gezici sergi Maltepe’de

Maltepe Belediyesi’nin ocak ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, belgesel fotoğrafçısı Volkan Atılgan’ın nükleer santral karşıtı gezici sergisi açıldı.

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Sinop’a kurulması planlanan nükleer enerji santraline karşı sanatıyla savaş açan Atılgan’ın “Nükleer mi? Sinop’a mı? Oldu Canım!” isimli sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Nükleeri insan ve doğa için büyük bir tehdit olarak gören Atılgan, sergide nükleeri fotoğraflarıyla anlattı. Atılgan, nükleer santralin Sinop’tan alıp götüreceği güzelliklere eserleriyle dikkat çekti. Sinop’taki nükleer santral karşıtı kesimlerinde desteğini alan sergide, “Bu güzel şehir bizim kimseye elletmeyiz. Sinop nükleere hayır diyor”  mesajı vurgulandı. Sergide, Sinop’taki bitki ve deniz canlılarının çeşitliliği de fotoğraflara yansıdı. Nükleer santrale karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, 25 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak.

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