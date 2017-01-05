NUMAN KURTULMUŞ: ''SUİKASTLAR OLABİLİR''

Numan Kurtulmuş: ''Suikastlar olabilir''

Başbakan Numan Kurtulmuş, siyasilere suikast konusunda istihbarat aldıklarını açıkladı.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Reina saldırısı ve siyasilere suikast iddialarıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş,'Çok ciddi istihbaratlar geliyor. Suikastlar olabilir' dedi

İşte Numan Kurtulmuş'un Posta yazarı Hakan Çelik'e yaptığı açıklamadan satır başları:

Bundan sonra böyle sistematik bir darbe yerine münferit suikastlar olabilir! Benim en çok endişe ettiğim bu suikastlar! Siyasetçilerin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar geliyor.

MHP lideri Bahçeli’ye ya da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bir suikast yapıldığını düşünün... Allah korusun.

Bahçeli zırhlı araç istemedi. Tedbirli olması lazım.

"REİNA SALDIRISI GİZLİ SERVİS İŞİ GİBİ DURUYOR"

Karşımızdaki örgütler çok profesyonel.Canlı bombayı tahmin edebiliyorsunuz ama böyle bir şeyi tahmin etmek çok zor.

Reina’daki katliamın dışarıdan destek almadan yapılmasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.Belki içeride bir destekçileri vardı.

Reina saldırısı gizli servis işi gibi duruyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor.Terörist DEAŞ mensubu, bunda hiç şüphe yok.

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