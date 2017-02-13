Numan Kurtulmuş'tan referandum açıklaması

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

FIRAT KALKANI HAREKATI



Bundan sonra Türkiye, eğer uluslararası koalisyonla belli bir mutabakat oluşursa, şartlar o şekilde hareket edilmesine imkan verecek bir şekilde gelişirse, hem Membiç'in temizlenmesi hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir.

Rakka, IŞİD'in merkezidir, Rakka'yı kurtarırken, kurtarma operasyonunda 'Biz, orayı IŞİD'den temizleyeceğiz ama yerine YPG'yi PYD'yi koyacağız' derseniz, bu Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi, güvenlik riski oluşturur. Dolayısıyla Türkiye, hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi hem bu süreç içinde bahaneyle bir şekilde oraya PYD-YPG unsurlarının yerleştirilmemesi için uluslararası camiayla varılacak bir anlaşma çerçevesinde ileri bir adım atabilir. Bunları, önümüzdeki günlerin oluşan, olgunlaşan şartlar belirleyecektir.

ANAYASA REFERANDUMU



'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de olacak. FETÖ, PKK 'Hayır' için güçlerini seferber etti. Referandum kampanyasının başındayız 'Evet'ler ciddi miktarda önde görünüyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum öyle olacağını görüyorum. Kamuoyu anketlerini çok iyi kullanan bir partiyiz ve şimdiye kadar da anketler bizi yanıltacak sonuçlar ortaya çıkarmadı. Sahadaki nabzı günlük haftalık kontrol edeceğiz.

Ne Sayın Başbakanımız ne Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde 'Hayır' diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdir. Dikkat çektikleri husus, Türkiye'de milletin düşmanı, devletin düşmanı olan unsurların, sistematik olarak ve örgütsel olarak 'Hayır'a destek verdikleridir. O da gizli kapaklı bir şey değildir, ayan beyan ortada olan bir şeydir. Dolayısıyla bunu yanlış anlamaya ya da yanlış algının bir parçası haline getirmeye gerek yoktur.

OHAL KARARNAMELERİ



Özel televizyonların seçim zamanları yaptıkları yayınlarla ilgili cezalar konusunda seçim dönemlerinde çok haksız cezalar gelmiştir. Adı üstünde özel. Bu seçim kampanyasında evet'i de hayır'ı da destekleyen çok kanal var. Kampanya sırasında göreceğiz evet'i desteleyenlere niye hayır'ı destekleyenleri görmedin deme hakkına sahip değiliz. Bu KHK ile birlikte bir haksızlık ortadan kaldırılmıştır.

KHK İLE BAZI AKADEMİSYENLERİN İHRACI



KHK'larda olası bir takım yanlışlıklar varsa düzeltilmesi için mekanizmayı kurmuştuk. Eğer yanlışlık iddiası varsa bir yasal mekanizmamız var müracaatlar yapılır sonuç alınmaya çalışılır. Bu mekanizma hızla kuruluyor. 7 kişilik kurum kuruyoruz. Tabiri caizse Anayasa Mahkemesi'nin de yükünü hafifletecek olan önemli bir mekanizmadır.



KHK'larda olası bir takım yanlışlıklar varsa düzeltilmesi için mekanizmayı kurmuştuk. Eğer yanlışlık iddiası varsa bir yasal mekanizmamız var müracaatlar yapılır sonuç alınmaya çalışılır. Bu mekanizma hızla kuruluyor. 7 kişilik kurum kuruyoruz. Tabiri caizse Anayasa Mahkemesi'nin de yükünü hafifletecek olan önemli bir mekanizmadır.''