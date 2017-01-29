Numan Kurtulmuş'tan Rıdvan Dilmen yorumu

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş açıklamasında kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında verdikleri kararlar hakkında da konuştu. Kurtulmuş bedelli askerlikle ilgili de "Terörle mücadelenin bu durumda olmasından kaynaklı bedelli askerlik herhangi bir biçimde gündemde değildir. Yakın zamanda da gündemimizde olmayacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinde büyük bir sorun bulunmadığını belirterek, "Zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kaygılarla değil, siyasi kaygılarla da Türkiye'nin notlarıyla ilgili olumsuz davrandıkları oldu. Türkiye'nin açıkçası hem döviz üzerindeki bu baskının, döviz üzerinde oynayan birtakım uluslararası aktörlerin hem de derecelendirme kuruluşlarının bu son kararlarının Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük olarak sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının farklı değerlendirmeleri var. Yeni bir haftaya giriyoruz ekonomi buna nasıl tepki verir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının not vermesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu süreci sakin bir şekilde yürütebilmenin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Yani ne notlarımızı yükselttiği zaman 'Türkiye ekonomisi güllük gülistanlık.' manasına gelmeli ne de not indirdiği ya da görünümü, istikameti değiştirdiği zaman 'Eyvah yandık, bittik.' moduna girmemeliyiz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ekonominin kendi dinamiklerinin sağlıklı yürütülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinde çok şükür büyük bir sorun yoktur. Türkiye'de esas olan üretim tarafını artırmak. Yani Türkiye ekonomisinin üretim gücünü kuvvetlendirmektir. O çerçevede de biliyorsunuz sürekli birtakım tedbirler almaya gayret ediyoruz. Geçen hafta içinde Başbakanımızın cazibe merkezleriyle ilgili kamuoyuna açıkladığı bir teşvik programı var. Yani bizim yapmamız gereken üretimi artıracak, özellikle KOBİ'leri destekleyecek, Türkiye'de finansman maliyetlerini azaltacak tedbirleri alabilmektir. Makro ekonominin genel dengelerini bozmayacak şekilde ekonomi yönetimini sürdürebilmektir. Aynı şekilde bankacılık ve finans sektörünün de dengelerinin bozulmaması için gayret sarf etmektir. Böyle bakınca bu ekonomi derecelendirme kuruluşlarının şahsen etkilerinin fazla olmayacağı kanaatindeyim. Burayı hassas, dengeli şekilde geçirmeli, bunların ne manaya geldiğini iyi takip etmemiz lazım. Ama sonuç itibarıyla zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kaygılarla değil, siyasi kaygılarla da Türkiye'nin notlarıyla ilgili olumsuz davrandıkları oldu. Türkiye'nin açıkçası hem döviz üzerindeki bu baskının, döviz üzerinde oynayan birtakım uluslararası aktörlerin hem de derecelendirme kuruluşlarının bu son kararlarının Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dönük olarak sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye gibi önemli bir ülkeyi neden ve kim köşeye sıkıştırmak istesin. Nihai hedef nedir?" sorusuna Kurtulmuş, şu karşılığı verdi:

"İşin arkasındaki saikleri bilmiyoruz ama görünen şu; Türkiye artık güçlü bir ülke olarak uluslararası siyasette de kendi tezlerini rahatlıkla gündeme getirebilen, özellikle bu bölgenin gelişen dengeleri içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almak isteyen bir Türkiye ve hep başından beri söylediğimiz bazılarına fantezi bazılarına komplo teorisi gibi gelen oynanan esas oyun, büyük resim, bu bölgede ikinci Skyes Picot'un ortaya konulmasıdır. Daha fazla siyasi bölünmenin, hatta kültürel bölünmenin ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Bu oyunları bozabilecek ülke Türkiye'dir, yegane ülke Türkiye'dir bölgede. Türkiye'nin bu anlamda daha güçlü şekilde yoluna devam etmesinden rahatsız olan unsurların sürekli olarak Türkiye üzerinde oyun oynadıklarını, teröre destek verdiklerini, ekonomide Türkiye'yi ciddi şekilde köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Burada biz bunları göreceğiz, bileceğiz, telaşa kapılmadan, mühim olan içerideki dengelerimizi bozmadan, ekonomiyle ilgili konuşuyorsak, üretim gücümüzü artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Numan Kurtulmuş, "Türkiye ekonomisi için en büyük risk nedir?" sorusunu "Bizim kamu olarak dış borcumuz, kabili ihmal seviyededir. Buradaki en büyük tehlikelerden birisinin, özel sektörün dış borcu olduğunu söylememiz lazım. Özel sektörün dış borcunun dövizdeki dalgalanma nedeniyle etkileneceği ortadadır. Dolayısıyla en fazla dikkat edilmesi gereken nokta burasıdır." diye yanıtladı.

REFERANDUM

Anayasa referandumuna ilişkin soru üzerine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir kere erken seçim meselesini kaldıralım. Erken seçim ihtimali yoktur. Türkiye'de yeni seçilmiş bir parlamento var, yapacak çok işi var. Anayasa değişiklik paketi parlamentodan geçti. Parlamento buna benzer çok önemli işler yapacak. Dolayısıyla seçim meselesini bir kenara koymamız lazım. (Referandumdan) Karar ne çıkarsa çıksın, o ayrı bu ayrı bir konu. Referandum önümüzde önemli bir meseledir. Bu referandumu da 'Her şey referanduma bağlı.' şeklinde görmemek lazım. Referandum olacak, ne sonuç çıkarsa çıksın başımızın üstünde, Türkiye yoluna devam edecek. Demokrat olmak bunu baştan kabul etmek demektir. 'Referandumdan benim istediğim çıkmazsa bu millet yanlış yapıyor.' Yok böyle bir şey. Bu millet bizim kanaatimizce çok yüksek oranda 'evet' oyu verecektir. Ama ne karar verirse versin başımız gözümüz üstüne. Bu olgunluk içerisinde siyaset davranmak mecburiyetindedir. Yoksa birden fazla seçeneğin bir anlamı kalmaz siyasette. Referandumun Türkiye siyaseti için hatta Türkiye demokrasi tarihi için çok önemli bir adım olduğuna inananlardanım. İnşallah Türkiye burada yeni Türkiye istikametinde çok önemli bir virajı dönmüş olacak. Ama sonuçta bütün ekonomiyi, her şeyi getirip, referandum üzerinden konuşmanın da doğru olmadığını düşünüyorum."

'RIDVAN BUNU SÖYLEDİYSE...'



"(Güçlü bir Türkiye için EVET kampanyası) Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Falanca 'evet' dedi diye ona karşı bir linç kampanyası veya 'hayır' dedi diye bir linç kampanyası yapmanın, doğru olmadığı kanaatindeyim. Zaten iki tane seçenek var. Ya 'evet' diyecek ya da 'hayır' diyecek. İnsanlara, 'Siz niye görüşünüzü açıklıyorsunuz?' diyemezsiniz ki. Dolayısıyla burada herkes rahat olsun. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de karşı taraftakine saygı duysun. Özellikle sanat ve spor camiasında çok rahatlıkla linç kampanyası başlatma eğilimleri oluyor zaman zaman. Rıdvan bunu söylediyse, kendi içinden geleni söylemiştir. Bir başkası başka bir şey söylüyorsa, yine kendi zihnindekini söylemiştir. Dolayısıyla gayet güzel, keyifli, yaratıcı bir kampanya aslında."



BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Kurtulmuş izleyicilerden gelen "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna da "Türkiye'nin şu ortamında bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda da Bakanlar Kurulu'nda da konuşulan bir konu değildir. Yakın dönemde de gündeme gelme ihtimali yoktur" şeklinde cevap verdi.