Nur Yerlitaş'tan sağlığı hakkında şok açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Uçankuş TV'de yayınlanan "Gece Kuşu" programına konuk oldu. Anılcan Tanrıyar'ın sunduğu programda tüm samimiyetiyle içini döken Yerlitaş, ameliyat olduğu süreci anlattı.
"ÖLÜMLE TANIŞTIM''
O günlerde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Yerlitaş, geçirdiği sıkıntılı süreci tüm içtenliğiyle izleyicilere aktardı.
Yerlitaş yaşadığı zor günlerle ilgili, "Tabi çok güçlendim. Ölümle tanıştım. Annem öldüğü zaman asıl tanıştım. O gün dedim ki yıllara bak o kadar çalıştım. Çalınan yıllarım.. Kaybolan yıllarımız..." ifadelerini kullandı.
Nur Yerlitaş, canlı yayında yaptığı samimi söyleşiden alınan videoyu Instagram hesabından paylaştı.
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NUR YERLİTAŞ'TAN SAĞLIĞI HAKKINDA ŞOK AÇIKLAMA
Nur Yerlitaş, sağ memesindeki tümör sebebiyle ameliyat olduğu günleri gözyaşları içerisinde anlattı.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Uçankuş TV'de yayınlanan "Gece Kuşu" programına konuk oldu. Anılcan Tanrıyar'ın sunduğu programda tüm samimiyetiyle içini döken Yerlitaş, ameliyat olduğu süreci anlattı.
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