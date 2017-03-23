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NUR YERLİTAŞ'TAN SAĞLIĞI HAKKINDA ŞOK AÇIKLAMA

Nur Yerlitaş'tan sağlığı hakkında şok açıklama

Nur Yerlitaş, sağ memesindeki tümör sebebiyle ameliyat olduğu günleri gözyaşları içerisinde anlattı.

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Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Uçankuş TV'de yayınlanan "Gece Kuşu" programına konuk oldu. Anılcan Tanrıyar'ın sunduğu programda tüm samimiyetiyle içini döken Yerlitaş, ameliyat olduğu süreci anlattı.
 
"ÖLÜMLE TANIŞTIM''
 
O günlerde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Yerlitaş, geçirdiği sıkıntılı süreci tüm içtenliğiyle izleyicilere aktardı.
 
Yerlitaş yaşadığı zor günlerle ilgili, "Tabi çok güçlendim. Ölümle tanıştım. Annem öldüğü zaman asıl tanıştım. O gün dedim ki yıllara bak o kadar çalıştım. Çalınan yıllarım.. Kaybolan yıllarımız..." ifadelerini kullandı.
 
Nur Yerlitaş, canlı yayında yaptığı samimi söyleşiden alınan videoyu Instagram hesabından paylaştı.
 

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