Nurella İşte Benim Stilim'e veda etti

Nur Yerlitaş, İşte Benim Stilim’i kesin olarak bıraktığını Anılcan Tanrıyar’ın, UçanKuş TV’de sunduğu Gece Kuşu programında canlı yayında açıkladı

'Gece Kuşu' adlı programa açıklamalar yapan Nur Yerlitaş, 'Nurella'yla küstüğünü ve geri dönüşü olmadığını dile getirerek programı kesin olarak bıraktığını açıkladı.



İşte Nur Yerlitaş'ın açıklamaları;



“Çünkü yaşantım birbirine karışmıştı. Sonuçta Nur Yerlitaş ile Nurella küsmüştü. Bu küslüğün geri dönüşü olmadığı için programa geri dönmem de söz konusu değil. Program çekimlerinin sonunda bile yarın neler yapacağımızı düşünmek için çaba harcadım. Aldığım paranın hakkını fazlasıyla verdim. Ancak artık programı bıraktım ve bunun geri dönüşü yok. Değerli yapımcılarım ile hiçbir sorunum yok her şeyi bana göre yaptılar sağ olsunlar ama çok yorucu bir iş…” dedi.

"BEN İSTEMESEYDİM KERİMCAN YANIMA OTURAMAZDI"

Medyada Kerimcan Durmaz ile ilgili problemler yaşadığı haberleri sorulunca Nur Yerlitaş: “Ben istemeseydim yanıma Kerimcan oturamazdı” diyerek ince bir mesaj da verdi.

"IVANA İLE TARTIŞMAMIZ ÖNEMSİZDİ"

“Ivana Sert ile ilgili problem çok ufak bir konuydu. Konu sadece çekim saatleriydi, sonunda da anlaşmazlığı saatlerimizi ayarlayarak ortadan kaldırdık”

"HASTALIK BENİ, ÖLÜMLE TANIŞTIRDI"

Nur Yerlitaş hastalığı ile ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Ve şu cümleleri kurdu: “Hastalık beni ölümle tanıştırdı. Bana çok şey kattı… Aslında yaşadığımız dünyanın ne kadar anlamsız olduğunu gördüm. Benim bir tane evim var, maddiyata artık eskisi kadar önem vermiyorum” dedi.