NURGÜL YEŞİLÇAY TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Nurgül Yeşilçay Twitter'dan açıkladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayranının kendisine hitap şeklini paylaştı.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir hayranının kendisine hitap şeklini çok beğendi.

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için 9 Ocak'ta Dubai'ye gidecek.
 
Başarılı oyuncu, ödülü almasına sayılı günler kala yaşadığı bir olayı Twitter hesabından takipçilerine duyurdu.

Yeşilçay, "Birine 'Günaydın' dedim. Bana 'Senin gibi vatana hizmet eden birini ilk defa gördüm, heyecanlandım' dedi. Vatana hizmet eden, bu kadar güzel olur. 'Oyuncu' demedi, 'ünlü' demedi! 'Vatana hizmet eden' dedi! Bugüne kadar aldığım en güzel sıfat" ifadelerini kullandı.

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