Nuri Sesigüzel'den kötü haber

Sanat dünyasından duyurduğu hastalık haberleriyle dikkat çeken ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer Instagram hesabından Nuri Sesigüzel’in sağlık durumu ile ilgili kötü haber verdi. Sanatçının bir sene önce üç kez bel fıtığı ameliyatı olmasına rağmen bir türlü iyi olamadığını yazan Akay, Sesigüzel’in fotoğrafını paylaşarak artık yürüyemediğini yazdı.
“NURİ SESİGÜZEL YÜRÜYEMİYOR”
Sesigüzel’in hayranlarını üzen Onur Akay, “Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Nuri Sesigüzel kimdir?
Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.
13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.
Filmografisi
Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
Deli Deli Tepeli 1975
Bahtı Kara Yarim 1975
Başa Gelen Çekilir 1974
Züleyha 1973
Günahımı Çekeceksin 1970
Kaderin Oyunu 1970
Ham Meyva 1970
Bir Aşk Türküsü 1969
Dost Hançeri 1969
Gelin Ayşem 1969
Kendi Düşen Ağlamaz 1969
Mahallenin Namusu 1969
Mezarımı Taştan Oyun 1969
Tütüncü Kız Emine 1969
Vatan Borcu 1969
Gül Ayşe 1969
Kara Sevda 1968
Yayla Kartalı 1968
Kara Yazım 1968
Yaşamak Haram Oldu 1968
Mezarım Mermerden Olsun 1968
Acı Türkü 1967
Garipler Sokağı 1967
Acı Tutku 1967
Aşkınla Divaneyim 1967
Seher Vakti 1966
Kara Tren 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Geceler Yarim Oldu 1966
Kartal Yavrusu Hamido 1966
Burçak Tarlası 1966
Ağlayan Gözler 1965
Fabrikanın Gülü 1964
Kara Yılan 1963
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NURİ SESİGÜZEL'DEN KÖTÜ HABER
Türk Halk müziğinin önemli seslerinden Nuri Sesigüzel’den kötü haber geldi.
Sanat dünyasından duyurduğu hastalık haberleriyle dikkat çeken ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer Instagram hesabından Nuri Sesigüzel’in sağlık durumu ile ilgili kötü haber verdi. Sanatçının bir sene önce üç kez bel fıtığı ameliyatı olmasına rağmen bir türlü iyi olamadığını yazan Akay, Sesigüzel’in fotoğrafını paylaşarak artık yürüyemediğini yazdı.
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