Nusaybin'de patlama ! 2 çocuk ağır yaralı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Abdulkadir Mahallesi Umut Sokak'ta oturan Fatih Güneş ve kardeşi Havin Güneş, bugün öğlen saatlerinde sokakta buldukları cismi kurcalayınca patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 kardeş, çağrılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih ve Havin Güneş kardeşler, Mardin Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.