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NUSAYBİN'DEKİ PATLAMA YARALANAN İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Nusaybin'deki patlama yaralanan iki kardeş hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur kazarak barikat kurduğu mahallede meydana gelen patlamada yaralanan 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden 3 yaşındaki Havin Güneş dün akşam, 5 yaşındaki Fatih Güneş ise bu sabah doktorların çabasına rağmen hayatlarını kaybetti.

Nusaybin Abdulkadir Mahallesi Umut Sokak'ta oturan ve dün öğlen saatlerinde buldukları cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralanan Fatih Güneş ve kardeşi Havin Güneş, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabasın arağmen Havin Güneş dün akşam yaşamını yitirdi. Bugün sabah saatlerinde ise Fatih Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Her iki kardeş bugün Nusaybin ilçesinde toprağa verilecek.

DHA
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