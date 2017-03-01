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NUSAYBİN'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bir mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Doğanlı ve Kuyular mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyonel faaliyet icra edildiği bildirildi.

Söz konusu bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 22 Şubat'ta Doğanlı ve Kuyular mahalleriyle sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğanlı Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı devam etmekte olup, Kuyular Mahallesi'nde icra edilen operasyon sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 15.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

Açıklamada, vatandaşlara kendi can ve mal güvenlikleri için uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

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