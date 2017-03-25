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NUSAYBİN'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 mahallede 20 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 20 Mart günü saat 07.00'den itibaren Nusaybin'e bağlı Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu mahallelerde yürütülen operasyonların sona ermesi nedeniyle sokağa çıkma yasağının saat 14.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

AA
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